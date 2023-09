Chi di noi non riguarda ossessivamente ogni anno per Natale il Grinch (oltre che, ovviamente Una poltrona per due)? L’attrice che interpreta la piccola Cindy Lou Who, Taylor Momsen, ha ricordato i tempi in cui recitava nel film del 2000 con Jim Carrey. E non è stato tutto rose e fiori in quel periodo.

Racconta nel podcast Podcrushed di Penn Badgley (sua co-star in Gossip Girl):

Prima di tutto, Il Grinch ha cambiato la mia vita in mille modi – uno di questi è stato che venivano continuamente presa in giro. Ogni volta che iniziavo una nuova scuola o che andavo da qualche parte, non penso che gli altri bambini conoscessero il mio nome. Ero solo Grinch Girl.

Continua:

Nemmeno il nome del mio personaggio, solo Grinch Girl. Ci avevo fatto l’abitudine, ma era alienante.

Nonostante le prese in giro, Il Grinch ha lanciato la carriera dell’attrice ed è rimasto nel cuore degli spettatori.

