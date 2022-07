Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: la famiglia riunita nella prima foto, le riprese in corso

Nonostante siano passate tre settimane dall’inizio delle riprese, la Universal Pictures ha dato ufficialmente il via alla produzione di Il mio grosso grasso matrimonio greco 3.

Il cast, come è possibile vedere dalla prima foto ufficiale, si è riunito in Grecia per le riprese del film atteso per l’anno prossimo.

Per questo terzo episodio della saga Nia Vardalos non figurerà solo come la protagonista Toula Portokalos, ma anche come sceneggiatrice e regista, tornando dietro la macchina da presa per la prima volta dopo 5 appuntamenti per farla innamorare (2009).

La storia sarà ambientata in Grecia, e sarà incentrata sul matrimonio di Pari, figlia di Toula e Ian, e Bennett. Il film renderà anche omaggio a Michael Constantine, che interpretava Gus, padre di Toula, nella saga e che è morto l’anno scorso.