Giusto un paio di settimane fa, parlando de Il mistero dei templari 3, Nicolas Cage spiegava che “No, non ci sarà nessun Mistero dei Templari 3. Se volete trovarlo, questo famoso tesoro, non cercatelo alla Disney, ok? Non è lì.”.

Insomma: il franchise cinematografico pare destinato a restare composto dai soli due film uscito finora, il secondo dei quali datato 2007.

In una recente intervista, il produttore Jerry Bruckheimer ha mostrato maggiore ottimismo spiegando che:

Speriamo che ci sia un Mistero dei Templari 3. Ci stiamo lavorando da parecchio tempo. Abbiamo un brillante sceneggiatore al lavoro sulla storia proprio adesso, quindi speriamo che, se saremo in grado di avere una sceneggiatura in modo tempestivo, potremo inviarla a Nic e, se la apprezzerà, ne faremo un altro. Di certo ci piacerebbe farlo.

