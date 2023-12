Abbiamo già parlato de Il mondo dietro di te, il film di Sam Esmail tratto dal romanzo omonimo del 2020 scritto Rumaan Alam e disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 8 dicembre, in riferimento al “paradosso di Friends” (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nel film infatti, Farrah Mackenzie veste i panni di Rose, la figlia dei personaggi di Julia Roberts ed Ethan Hawke, Amanda e Clay Sandford, che, come ci viene mostrato fin dal prologo, ha una fissazione per la leggendaria sit-com Friends.

In una chiacchierata con Collider, Sam Esmail ha spiegato perché Friends e la sua sigla erano perfetti per il finale e valeva la pena “lottare” per ottenere i diritti di sfruttamento della serie.

Questa è stata forse la più grande conversazione creativa che è andata avanti per molto tempo. Abbiamo esaminato tutte le sit-com classiche che potevano potenzialmente funzionare, ma nessuna di queste aveva una sigla così iconica come Friends. E, devo sottolinearlo, il testo di quella canzone era perfetto per l’epilogo del lungometraggio. Sinceramente, non so cosa avrei fatto senza. C’è stato un momento in cui, dopo aver esaminato altre opzioni, ho guardato il team e ho detto: “Non possiamo permetterci di perdere Friends”. Non c’è nessuna produzione televisiva che si adattava in maniera così adeguata a quel momento del film, quindi abbiamo dovuto usare tutte le nostre risorse per assicurarci di ottenere i diritti, e fortunatamente ci siamo riusciti.