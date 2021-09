In una recente intervista con Murphy’s Multiverse , il produttore di, Jonathan Schwartz, ha parlato del funzionamento del “parlamento dei Marvel Studios”.

Si tratta di un gruppo di persone ai piani alti degli Studios che prendono decisioni sull’Universo Cinematografico Marvel composto da Schwartz, Nate Moore, Trinh Tran, Brad Winderbaum, Eric Carroll e Stephen Broussard. Il tutto, naturalmente, è poi supervisionato da Kevin Feige.

Interrogato sul funzionamento di questa entità, Schwartz ha spiegato:

In generale iniziamo a parlare insieme di chi vuole fare cosa e di ciò che c’è in programma, in modo tale che finiamo per lavorare a cose che ci elettrizzano. Io amo i film di arti marziali e Shang-Chi era il personaggio più appropriato per dare vita a un film di questo tipo, perciò in questo caso sono stato io ad alzare la mano e a dire che volevo fare Shang-Chi.

È così che più o meno funziona: se c’è un personaggio su cui siamo tutti decisi o che uno di noi vuole portare al cinema, iniziamo a parlarne e capiamo il da farsi. In generale le cose vanno bene quando la gente riesce a lavorare a cose di cui è appassionata.