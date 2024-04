Il ragazzo e l’airone, il nuovo film di Hayao Miyazaki vincitore del premio Oscar per il Miglior lungometraggio animato, ha ufficialmente raggiunto e superato i 300 milioni di dollari d’incasso globale scalzando The first slam dunk dalla quinta posizione degli anime dal maggiore incasso di sempre.

Al quarto posto troviamo Suzume di Makoto Shinkai (331,7 milioni), al terzo ancora Makoto Shinkai con You name (382,1 milioni), al secondo ancora hayao Miyazaki con La città incantata (415 milioni) e al primo il film di Demon slayer con 518,7 milioni (i dati non sono, chiaramente, aggiornati all’inflazione, ndr.).

Trovate tutte le informazioni su Il ragazzo e l'airone nella nostra scheda!

