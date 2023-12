Dopo l’uscita del primo epico primo, epico trailer, sale l’attesa per Il regno del Pianeta delle Scimmie. Nuove informazioni sul film di Wes Ball sono contenute nel prossimo numero di Empire Magazine, che ha dedicato due splendide copertine: quella normale e quella, illustrata, per gli abbonati. Nel primo estratto dalla cover story scopriamo che il film sarà ambientato quasi 300 anni dopo i fatti di The War – Il Pianeta delle Scimmie.

Nell’articolo si spiega che questo sarà il primo capitolo di una potenziale trilogia che racconterà “un’intera nuova era del Pianeta delle Scimmie”: Cesare ha portato il suo popolo nella terra promessa ormai da tre secoli, e dopo tutti quegli anni le sue leggendarie qualità di leader sono in gran parte perse nel tempo. Ma la sua eredità è destinata a guidare Noa, il nuovo giovane eroe del film. Spiega l’attore che lo interpreta in motion capture, Owen Teague: “Noa non ha alcuna idea di chi sia. Parte del suo viaggio è proprio la scoperta di quell’eredità e delle sue varie interpretazioni. Noa deve dare un senso a cosa significhi tutto ciò.”

Sulla copertina del magazine vediamo però un altro personaggio, il villain Proximus Caesar: uno scimpanzé che indossa una corona per i suoi fini. Lo interpreta Kevin Durand, che spiega: “Cesare è diventata una figura quasi religiosa, e Proximus ha assunto il suo nome perché significa essere nella posizione più alta nella società delle scimmie. Si è auto-proclamato, un titolo ottenuto con qualsiasi mezzo necessario, affinché le scimmie continuassero a evolversi. Assisteremo quindi alle conseguenze e all’evoluzione di ciò che ha lasciato Cesare. E, come in ogni storia umana, c’è sempre qualche tiranno che arriva e, spaventando tutti, li costringe a seguirlo”.

Il regista Wes Ball spiega che “abbiamo pensato fin dall’inizio a una trilogia. Abbiamo sviluppato delle idee molto ampie sulla direzione da prendere, e come inserire la storia nell’eredità più ampia di questa saga. Stiamo discutendo proprio ora del prossimo film”. Ball, lo ricordiamo, deve dirigere il film su Zelda, quindi non è scontato che sia lui a occuparsi direttamente del prossimo episodio, ma ha le idee molto chiare: “Gli ultimi tre film parlavano della fine di qualcosa. Parlavano di questa specie di Mosè. Parlavano della fine dell’umanità,” spiega. “E abbiamo pensato, ‘Dalle ceneri di quei film precedenti, faremo crescere un nuovo albero da scalare.’ Questo film è l’inizio di qualcosa.”

Trovate tutte le informazioni su Il Regno del Pianeta delle Scimmie nella scheda.

Classifiche consigliate