Il ritorno dei fratelli Russo alla regia di un prodotto dei Marvel Studios sembrerebbe in stallo a causa degli eventi che hanno condottoa citare in giudizio ladopo l’arrivo al cinema e in streaming di

In un articolo che il Wall Street Journal ha intitolato “Cronaca di come Scarlett Johansson e la Disney abbiano raggiunto il punto di non ritorno“, infatti, c’è un passaggio in cui si parla anche dei registi di Infinity War e Endgame.

A quanto pare, infatti, le negoziazioni per dirigere un altro film Marvel sarebbero finite a un impasse dopo che i conflitti tra lo studio e l’attrice li avrebbero “resi incerti di come il prossimo loro film sarebbe stato distribuito e di come sarebbero stati pagati“.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

È da tempo che i fratelli Russo alludono ad altri progetti con i Marvel Studios. L’anno scorso, ad esempio, i due hanno parlato del fatto che se mai torneranno alla Marvel sarà per qualcosa di “ancora più colossale di Endgame” a livello di evento, qualcosa che superi la Saga dell’Infinito come portata, tornando a parlare di Secret Wars e della possibilità di adattare il progetto per il Marvel Studios.

Nell’intervista, Joe Russo spiegava:

Sai, ho letto Secret Wars quando avevo 10 o 11 anni, un progetto ambizioso e colossale unire tutti gli eroi. È stato uno dei primi grossi fumetti a farlo, per me è stato un evento narrativo senza precedenti, insieme a quello che succede quando metti tutte queste personalità così diverse insieme nello stesso luogo. Ho adorato anche l’idea di far sì che i cattivi collaborassero con gli eroi e dovessero fare squadra insieme, ci piacciono (a me e Anthony) le relazioni complicate tra eroi e cattivi, e i cattivi che credono di essere gli eroi della propria storia, qualcosa che è presente come concetto in Secret Wars. Realizzare qualcosa della portata di Infinity War è direttamente collegato al sogno proibito di realizzare in futuro qualcosa come Secret Wars, che è ancora più colossale.

Anthony aggiungeva: