Come sapete,si prepara a tornare al cinema in Italia in vista dei festeggiamenti per il ventennale dell’uscita del primo film: negli ultimi giorni vi abbiamo aggiornato sugli eventi che organizzeremo per ciascun film ad Arcadia Cinema di Melzo, nostro media partner. La trilogia verrà proiettata nella versione cinematografica rimasterizzata in 4K nei cinema di tutta Italia – e diverse sale hanno finalmente aperto le prevendite, a loro volta.

Ma oggi vi segnaliamo l’aggiunta di ulteriori spettacoli nella gigantesca Sala Energia ad Arcadia Cinema. Le nostre proiezioni delle ore 21 del 22 luglio, 27 luglio e 31 luglio sono già quasi esaurite, e anche quelle dei giorni seguenti, e anche i biglietti dei giorni successivi stanno andando via rapidamente. Ecco quindi che sono stati aggiunti nuovi spettacoli in queste date:

La Compagnia dell’Anello 4K : aggiunti 24 e 25 luglio

: aggiunti 24 e 25 luglio Le Due Torri 4K : aggiunti 29 e 30 luglio

: aggiunti 29 e 30 luglio Il Ritorno del Re 4K: aggiunto il 2 agosto

Vi ricordiamo che è stato proprio ad Arcadia Cinema che, negli anni, la community dove è nato BadTaste.it si è radunata per vedere i tre film di Peter Jackson. L’occasione per vedere la trilogia in 4K nel mega schermo della Sala Energia, un’esperienza immersiva grazie anche all’impianto audio Meyer Sound, sarà semplicemente unica e noi vogliamo invitare tutti i nostri lettori che potranno farlo a incontrarci al cinema e celebrare questo capolavoro. Vi riproponiamo i link per preacquistare i biglietti degli eventi presentati dalla nostra redazione:

Vi aspettiamo al cinema!