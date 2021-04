Sapevamo già che l’edizione in 4k desarebbe tornata nei cinema cinesi nel corso del mese di aprile, ma le date segnalate qualche settimana fa da Variety, non si sono rivelate azzeccate. Stando all’agenda distributiva preliminare deLa Compagnia dell’Anello era previsto per il 4 aprile, Le Due Torri per il 16 e Il ritorno del Re per il 23.

Come segnala Deadline, tutto è però slittato tanto che, effettivamente, il ritorno della saga di Peter Jackson nei cinema cinesi comincerà oggi con La Compagnia dell’Anello. Poi, il 23, toccherà a Le Due Torri. Al momento, Il Ritorno del Re non ha ancora una data. Il magazine fa notare che difficilmente arriverà nei cinema cinesi dopo Le Due Torri a maggil visto che i cinema cinesi saranno già belli intasati con le varie produzioni locali.

Ecco, a seguire, i poster:

Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli



Il Signore degli Anelli di Peter Jackson era arrivato in Cina in anni in cui il mercato asiatico aveva un numero di schermi drasticamente inferiore rispetto a quello attuale e, di conseguenza, un peso commerciale non paragonabile a quello attuale. In ordine di uscita, le tre pellicole del franchise incassarono al tempo 6.88 milioni di dollari, 3 milioni di dollari e 10.4 milioni di dollari.

Vi ricordiamo che Il Signore degli Anelli tornerà sotto forma di serie TV prodotta da Amazon.

Tra i personaggi “familiari” sappiamo ci sarà Galadriel (Morfydd Clark), ed è interessante notare come la serie esplorerà ambientazioni già viste nei film (le Montagne Nebbiose) ma soprattutto molte location inedite, in primis Númenor. Bayona ha diretto i primi due episodi ma imposterà tutto l’aspetto visivo della serie, seguendola anche come produttore esecutivo.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: I DETTAGLI SULLA SERIE

La serie del Signore degli Anelli sarà composta potenzialmente da cinque stagioni (più un possibile spinoff), le riprese si svolgono in teatro di posa ad Auckland (presso i Kumeu Film Studios), oltre che in una gran varietà di location.

Confermati nel cast Robert Aramayo (il giovane Ned Stark in Game of Thrones), Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle (Benjen Stark in Game of Thrones), Tyro Emuh, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman.

Fanno parte del cast anche: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

La serie è guidata dagli showrunner ed executive producer J.D. Payne e Patrick McKay, insieme con il regista J.A. Bayona che dirigerà i primi due episodi e sarà anche executive producer al fianco della sua partner creativa Belén Atienza; gli altri executive producer sono Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble e Sharon Tal Yguado.

Nel team vi sono poi la costumista Kate Hawley, lo scenografo Rick Heinrichs, il supervisore degli effetti visivi Jason Smith e l’illustratore e concept artist John Howe.

