In una recente intervista con Esquire per i 20 anni delè tornato a parlare della ferita di Sean Astin sul set di

Per la scena in cui Sam rincorre Frodo e si tuffa in acqua, Astin finì infatti con il piede trafitto da un ramo appuntito. Wood ha ricordato così la sua reazione:

Estrasse il ramo e ci fu questo fiotto di sangue, era così sostanzioso e io ne rimasi completamente affascinato: “Ca*zo, è pazzesco!“. Lui veniva visitato dai medici e io ero a bocca aperta per il sangue, perché sapevo che non era così grave.

Nella stessa intervista ha ammesso di non aver ancora letto integralmente Il Signore degli Anelli:

Il libro è bello denso, verboso, è letteratura incredibile e bella, ma è tosto. Trovavo faticoso leggerlo in tandem a tutto quello che dovevo fare per lavoro col mio personaggio. In una qualche maniera ho concentrato la mia attenzione sul vivere il mondo di questo personaggio così come era scritto nelle sceneggiature fidandomi del processo. Non l’ho ancora finito di leggere, 20 anni dopo. Una cosa ridicola, sciocca lo so. L’hanno letto tutti!

