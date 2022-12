Il Signore degli Anelli: James Corden aveva sostenuto un provino per il ruolo di Sam

Ospite del podcast Happy Sad Confused, James Corden ha confermato la voce secondo cui aveva sostenuto un provino per la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, rivelando di aver considerato in particolare il ruolo di Samwise Gamgee, poi andato a Sean Astin. L’attore ha commentato che la sua audizione “non andò bene“, per poi aggiungere:

Ogni singola persona a Londra ha fatto il provino per Il Signore degli Anelli. Chiunque. Io ho fatto il provino per Samwise. [Pensavo]: “Lo stavo facendo! L’accento e tutto il resto!“, “Padron Frodo!“ Due altri miei amici hanno fatto il provino, e siamo stati tutti richiamati il giorno dopo, e poi ancora quello successivo. E dopo nessuno di noi è stato più richiamato!

Quando gli è stato chiesto se non aver ottenuto la parte di Samwise abbia influito sul suo amore per i film, Corden ha detto ridendo: “Mi sono divertito fino all’ultimo, e poi ho pensato: ‘Ok, ho visto questo ora – avrei dovuto andare a vedere ‘Love Actually‘”. Potete guardare il video dell’intervista, condiviso su Instagram, qui sotto:

Vi ricordiamo che Corden è il conduttore del Late Show della CBS dal 2013, ma lascerà l’incarico nel 2023. Sul grande schermo, è apparso in Into the Woods, Ocean’s 8 e Cats.

FONTE: Instagram