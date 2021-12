Il 19 dicembre del 2001usciva nei cinema americani. BadTaste, come sapete, è particolarmente legato questa saga: siamo nati da una community di appassionati dele non è un caso che il titolo del nostro sito sia un tributo al primo film di Peter Jackson. Quel giorno, chi scrive malediceva il mancato day-and-date dell’uscita italiana, mentre Francesco Alò si trovava in un cinema di Londra con il biglietto appena acquistato in mano. Celebreremo meglio questa ricorrenza il mese prossimo, quando ricorderemo l’uscita del film nel nostro paese.

Insieme a Harry Potter e la pietra filosofale, arrivato in sala poche settimane prima, La Compagnia dell’Anello cambiò l’industria cinematografica dando una nuova e fondamentale spinta al fantasy sul grande schermo. Ma non solo: il film di Peter Jackson fu estremamente innovativo per il modo in cui venne realizzato. Jackson girò infatti tutta la trilogia nella sua Nuova Zelanda in un’unica soluzione, affidando la lavorazione di effetti speciali ed effetti visivi a Weta Workshop e Weta Digital, dando il via a una vera e propria fucina creativa dall’altra parte del pianeta. Solo qualche settimana fa, Weta Digital è stata acquisita da Unity, puntando verso un’ulteriore espansione.

Negli Stati Uniti il film debuttò con 75 milioni di dollari nei primi cinque giorni, un weekend “modesto” per i parametri attuali, mentre all’epoca fu notevole. Ma, soprattutto, ebbe un moltiplicatore molto elevato, arrivando a chiudere la sua corsa con 313 milioni di dollari negli USA e 871 milioni di dollari in tutto il mondo. Qualche mese dopo, venne nominato a ben 13 Oscar (incluso miglior attore non protagonista, a Ian McKellen) e ne vinse quattro tecnici, inclusa la miglior fotografia del compianto Andrew Lesnie e le musiche di Howard Shore.

Qualche mese fa il film è stato riportato in sala dalla Warner Bros. nella nuova versione rimasterizzata in 4K: un evento che dovremmo riuscire a riproporre, in Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, a gennaio (stay tuned). Qui sotto potete vedere il video con le reazioni a caldo:

