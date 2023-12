Il 1 dicembre è stato il ventesimo anniversario della premiére mondiale de Il Signore degli Anelli: il Ritorno del Re al cinema Embassy di Wellington, in Nuova Zelanda, e per l’occasione è stata inaugurata una grande novità al celebre Hobbiton Movie Set, il set a cielo aperto che dopo le riprese della saga ha ospitato tour per i fan e successivamente, dopo essere stato riutilizzato come set per Lo Hobbit, è stato trasformato in attrazione turistica permanente.

Immerse tra i pittoreschi pascoli della regione neozelandese di Waikato in una fattoria di 2.500 acri, le dolci e verdi colline della proprietà hanno una somiglianza straordinaria con La Contea descritta da J.R.R. Tolkien ne Il Signore degli Anelli e attirarono l’attenzione di Sir Peter Jackson, al tempo alla ricerca della location perfetta per i suoi film. Ora è proprio Peter Jackson, in un video condiviso sui social di Hobbiton Movie Set, a presentare l’ultima novità: è stata ricostruita in ogni dettaglio una casa Hobbit, che è visitabile dal 1 dicembre. La cosiddetta “interior Hobbit Hole experience” è stata progettata e costruita dal team creativo dell’esalogia e si trova a Bagshow Row, una stradina con tre tane Hobbit (inclusa l’iconica porta gialla di Samwise Gamgee): una di queste tane è ora esplorabile anche all’interno.

Spiegano da Hobbiton Movie Set:

“Per due decenni, la nostra esperienza è andata oltre le facciate esterne delle Tane degli Hobbit lasciate indietro dalle riprese delle trilogie, lasciando molti visitatori a chiedersi cosa potesse esserci oltre… Siamo entusiasti, ora, di accoglierli oltre la porta e dentro l’umile casa di un Hobbit a Bagshot Row! Questa straordinaria aggiunta ai nostri tour realizza un sogno a lungo coltivato da tutti noi, promettendo di immergere i nostri visitatori negli interni autentici di una casa Hobbit. Bagshot Row è ora parte di tutte le esperienze di tour a Hobbiton Movie Set, offrendo uno sguardo autentico negli affascinanti alloggi degli Hobbit che svolgono la loro vita quotidiana nella Contea”.

Nel video sottostante potete osservare la tana, mentre Peter Jackson spiega che si tratta di un sogno diventato realtà grazie a un “immenso lavoro” svolto dai team creativi e di costruzione. Il regista aggiunge che entrando nella tana “si ha la sensazione che lo hobbit che vi abita sia uscito un secondo, abbia percorso la stradina e sia andato a fare compere al mercato, ma tornerà molto presto”.

In questo video, invece, il tour di uno dei primissimi visitatori:

“In a hole in the ground there lived a Hobbit…” Here’s the inside of the new Hobbit hole in Hobbiton. It was unreal to walk through a fully furnished and livable space like this taken from Tolkien’s imagination ❤️ pic.twitter.com/z8Pt5A3Wdh — The Wonder of Tolkien (@TolkienWonder) December 2, 2023

Ed ecco, infine, alcune immagini ufficiali!

