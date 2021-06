“Un Anello per domarli, Un Anello per trovarli,

Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli,

Nella Terra di Mordor, dove l’Ombra cupa scende.”

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, Il Signore degli Anelli si prepara a tornare al cinema in Italia in vista dei festeggiamenti per il ventennale dell’uscita del primo film, che nel nostro paese ricorrerà a gennaio 2022. Il capolavoro di Peter Jackson torna quindi al cinema, per la prima volta nella versione rimasterizzata in 4K, e noi di BadTaste.it non possiamo non celebrare la cosa organizzando non una ma ben TRE serate evento ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui noi siamo media partner. È stato proprio ad Arcadia Cinema che, negli anni, la community dove è nato BadTaste.it si è radunata per vedere i tre film di Peter Jackson. L’occasione per vedere la trilogia in 4K nel mega schermo della Sala Energia, un’esperienza immersiva grazie anche all’impianto audio Meyer Sound, sarà semplicemente unica e noi vogliamo invitare tutti i nostri lettori che potranno farlo a incontrarci al cinema e celebrare questo capolavoro.

Da oggi sono aperte le prevendite, le serate evento di BadTaste.it saranno quella del 22 luglio (La Compagnia dell’Anello), del 27 luglio (Le Due Torri) e del 31 luglio (Il Ritorno del Re), l’orario quello delle 21:00. Saranno le edizioni cinematografiche dei film.

Ecco i link per preacquistare i biglietti:

Vi aspettiamo al cinema!