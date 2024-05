Warner Bros ha annunciato che i fan dovranno attendere il 2026 per assistere al ritorno della saga Il Signore degli Anelli sul grande schermo.

Peter Jackson, che ha diretto la trilogia originale, produrrà due nuovi film insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens, e il team sarà coinvolto in ogni fase dello sviluppo dei progetti.

Il primo lungometraggio inedito si intitolerà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum e sarà diretto da Andy Serkis, coinvolto anche come protagonista riprendendo il ruolo avuto nella trilogia originale.

Curiosamente, nel 2009 uscì un fan-film intitolato proprio La caccia a Gollum, che seguiva il ramingo Aragorn durante la sua caccia alla ricerca della creatura Gollum, l’unica in grado di svelare i segreti dell’Unico Anello. Il materiale su cui si basava il film erano le appendici de Il Signore degli Anelli, che saranno ovviamente la fonte d’ispirazione anche del film di Andy Serkis e nelle quali vengono narrate vicende precedenti alla storia raccontata nella trilogia di Peter Jackson.

Serkis sarà inoltre produttore in collaborazione con Ken Kamins e Jonathan Cavendish di The Imaginarium.

De Luca e Abdy hanno dichiarato:

Siamo onorati che Peter, Fran e Philippa abbiano accettato di essere nostri partner in questi due nuovi film. Con Andy coinvolto come regista di Lord of the Rings: The Hunt for Gollum continueremo un impegno importante per mantenere l’eccellenza che è il vero marchio di fabbrica di come tutti portiamo avanti e contribuiamo ulteriormente alla storia cinematografica della saga.

Jackson, Walsh e Boyens hanno aggiunto:

Si tratta di un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro caro amico e collaboratore, Andy Serkis, che ha dei conti in sospeso con quel puzzone, Gollum! Essendo da sempre fan della vasta mitologia del Professor Tolkien, siamo orgogliosi di collaborare con Mike De Luca, Pam Abdy e l’intero team di Warner Bros a un’altra epica avventura!

Serkis ha infine dichiarato:

Sì, il mio tesoro! Ora è arrivato il momento di avventurarsi di nuovo nell’ignoto con i miei cari amici, gli straordinari e incomparabili guardiani della Terra di Mezzo Peter, Fran e Philippa. Con Mike e Pam, e il team di Warner Bros impegnato nella missione, insieme a WETA e alla nostra famiglia di filmmaker in Nuova Zelanda, è tutto semplicemente troppo delizioso…

David Zaslav ha fatto l’annuncio durante un meeting con gli investitori.

I due nuovi film sono attualmente ancora nelle prime fasi dello sviluppo, ma vi ricordiamo che a Natale uscirà La guerra dei Rohirrim, un film d’animazione prodotto da Jackson / Walsh / Boyens.

Il CEO dello studio ha aggiunto:

Il Signore degli Anelli è una delle saghe di maggior successo e amate della storia e offre un’opportunità significativa legata al potenziale successo nelle sale.

Mike De Luca e Pam Abdy hanno annunciato la creazione di vari film della saga nel febbraio 2023 e i nuovi lungometraggi saranno sviluppati tramite New Line Cinema.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire nuovi dettagli del ritorno della saga Il Signore degli Anelli previsto per il 2026?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

Classifiche consigliate