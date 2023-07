Dopo la (doppia) trilogia di Peter Jackson e la serie Amazon, ritorneremo nel mondo del Signore degli Anelli con un adattamento anime del mondo di Tolkien. Prodotto da Warner Bros, il film uscirà nei cinema il 12 aprile 2024.

Vediamo ora cosa emerso su La guerra dei Rohirrim in seguito a un panel della Warner Bros al Film Festival ad Annecy, in Francia.

Ha raccontato Philippa Boyens, sceneggiatrice e produttrice del film, che l’intenzione era quella di raccontare una storia ambientata nella Terra di Mezzo che si “adattasse culturalmente agli anime”. Desideravano inoltre raccontare una storia che non si basasse sull’anello né che vivesse ancora all’ombra di Sauron. Hanno deciso così di realizzare un prequel delle vicende che già ben conosciamo.

Il film racconterà infatti la storia di Helm Mandimartello, il nono re di Rohan e l’ultimo della sua stirpe, nonché colui che ha dato il nome al Fosso di Helm.

Kenji Kamiyama, il regista, ha parlato delle difficoltà nell’adattare il mondo tolkeniano all’animazione. Hanno lavorato dunque a stretto contatto con un art director dei primi film che ha potuto aiutarli molto per quanto riguardava la storia. Ha aggiunto poi quanto sia stato difficile animare i cavalli che, ovviamente, sono presenti in grandi quantità. Ad ogni modo, la produzione di La guerra dei Rohirrim non è ancora terminata. Gli animatori stanno ancora lavorando assiduamente.

Un altro dettaglio interessante che è emerso dal panel è che useranno la colonna sonora di Howard Shore.

La storia, ambientata 183 anni prima degli eventi raccontati dalla trilogia di Peter Jackson, sarà narrata da Éowyn, interpretata ancora una volta da Miranda Otto.

FONTE: The One Ring

