Illumination, lo studio dietro Cattivissimo me, apre Moonlight per diversificare i film d’animazione

Illumination, lo studio dietro Cattivissimo me, ha scelto Mike Moon come direttore di una nuova divisione, Moonlight. L’obiettivo è allargare i confini dei film d’animazione per puntare anche a un pubblico più adulto.

Moon di recente è stato capo dell’animazione per adulti a Netflix, un posto che ha abbandonato lo scorso luglio per “cercare altre opportunità”.

Oltre a presidente di Moonlight, Moon sarà anche consulente creativo senior alla Illumination.

I film prodotti saranno distribuiti grazie alla collaborazione della Illumination con la Universal Pictures e avranno il compito di andare oltre i film per tutta la famiglia.

Moon ha iniziato la sua carriera come artista di animazione svolgendo questo ruolo per 15 anni. A seguire ha svolto ruoli dirigenziali per Sony, Disney e Cartoon Network. Per quelle compagnie e per Netflix ha lavorato a film come Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchell contro le macchine, Gli amici immaginari di casa e Entergalactic.

Fonte: Variety