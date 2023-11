Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Dopo essere stata una delle tre co-protagoniste di The Marvels, Iman Vellani, volto di Kamala Khan (aka Ms. Marvel), spera di apparire in futuro in un nuovo progetto dell’UCM e, in particolare, in uno con gli X-Men.

Nella scena dei titoli di coda del film appare infatti, Bestia, noto personaggio degli X-Men. In un’intervista con Fandom.com, l’attrice ha così dichiarato:

Non possono sganciare la parola con la M per la prima volta in Ms. Marvel e poi non farmi partecipare. Sarebbe assurdo [ride]. Spero davvero di poter essere utilizzata ulteriormente nell’UCM e, spero, in un film sugli X-Men. Chi lo sa? Sarebbe molto bello. Amo molto gli X-Men, soprattutto perché ho letto molto su di loro. […] In realtà non ero la più grande fan degli X-Men, non ho mai letto molti dei loro fumetti, ero molto intimidita perché ce ne sono così tanti che non sapevo da dove cominciare. Ma credo che New X-Men di Grant Morrison sia stato uno dei miei preferiti, e i lavori di Jonathan Hickman… C’è un ottimo materiale di partenza. E spero davvero, davvero, davvero che gli adattamenti siano belli anche solo la metà di quanto lo sono i fumetti.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels è al cinema dal 10 novembre negli USA, dall’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton. Alla regia Nia DaCosta. Trovate tutte le informazioni nella scheda del film!

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Iman Vellani in un film degli X-Men? Lasciate un commento!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Fandom.com

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate