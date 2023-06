Il CEO della IMAX Rich Gelfond ha commentato la notizia relativo al “fastidio” provato da Tom Cruise per via della precedenza e la sostanziale esclusività che il circuito ha accordato a Christopher Nolan e al suo Oppenheimer, una cosa, questa, che garantirà solo una settimana di presenza a Mission: Impossible 7 nelle sale dotate della tecnologia citata.

Il dirigente della IMAX si è così espresso sulle pagine di Variety:

Non posso non provare un po’ di tristezza nel non poterli ospitare tutti. So che ‘Mission: Impossible 7’ sarà un film davvero grande. Però Nolan ha un posto speciale nel cuore di IMAX perché utilizza le nostre telecamere e ci promuove. Non è una decisione basata sullo scegliere quale film ci potrà far guadagnare di più. Spero che dopo il periodo di proiezione di Oppenheimer, saremo in grado di riportare nelle nostre sale anche Mission: Impossible 7.