Incassi Avatar 2: 17 milioni alle anteprime negli USA, oltre 50 milioni in due giorni all’estero

La corsa di Avatar: la via dell’acqua al box-office americano ha inizio con 17 milioni di dollari ottenuti alle anteprime di giovedì sera. Il paragone diretto che viene fatto dagli analisti americani, per il momento, è con Guardiani della Galassia Vol 2, che con 17 milioni alle anteprime chiuse il venerdì a 56 milioni e il weekend a 146 milioni di dollari. Tuttavia un confronto più corretto andrebbe fatto con The Batman che, uscito in pandemia e con quasi 3 ore di durata, ha raccolto 17.6 milioni alle anteprime e chiuso il primo weekend a 134 milioni di dollari (a quel punto va tenuto poi in considerazione il fatto che Avatar 2 ha un prezzo medio del biglietto maggiorato dalle copie 3D (che costano 18.28 dollari medi contro i 12.53 dollari medi per un biglietto 2D), quindi a fine weekend si farà anche un confronto con il numero di biglietti staccati).

Il film di James Cameron non appare assolutamente frontloaded come i vari cinecomic Marvel, inoltre le prime informazioni sul passaparola sembrano molto positive (Deadline cita i sondaggi ComScore/Screen Engine, che parlano di 5 stelle), il che lascia immaginare che possa avere dei moltiplicatori più alti di The Batman o simili nel corso del weekend, chiudendo sopra i 150 milioni di dollari, ma le idee saranno più chiare domani con i dati della giornata di venerdì.

Sul fronte IMAX, 404 schermi IMAX 3D hanno raccolto 2.6 milioni di dollari alle anteprime nordamericane.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, Avatar 2 verrà proiettato in 4.100 cinema nordamericani (12 mila schermi), tra cui 950 schermi PLF (di cui il 75% 3D), tremila cinema 3D, 280 cinema D-box/4D, 85 cinema ScreenX.

I dati internazionali

Fuori dagli USA il film ha raccolto altri 34.4 milioni di dollari nella giornata di giovedì, raggiungendo i 50.2 milioni di dollari in due giorni, più 18.5 milioni di dollari raccolti in Cina oggi (sono dati preliminari, incluse le anteprime di giovedì salgono a 23.7 milioni), per un totale di 86 milioni di dollari globali.

Il dato Cinese è inferiore alle aspettative ed è condizionato dalle preoccupazioni della popolazione per la pandemia: le proiezioni sul weekend in questo territorio sono state quindi dimezzate dal picco di 200 milioni di cui si parlava qualche giorno fa a poco meno di 100 milioni di dollari.

In Corea del Sud, invece, venerdì Avatar 2 ha incassato 3.9 milioni di dollari, il secondo miglior dato per un film hollywoodiano in pandemia (inferiore solo ai 4.7 milioni di Doctor Strange nel multiverso della follia). Assieme ai dati di giovedì, il film ha raggiunto i 5.9 milioni di dollari. Seguono la Francia, che in due giorni è salita a 5.7 milioni di dollari, la Germania con 4.6 milioni di dollari, il Messio con 3.7 milioni di dollari, l’Australia con 3.2 milioni di dollari, l’Italia con 2.8 milioni di dollari, il Brasile con 2.4 milioni di dollari e l’indonesia con 1.5 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!