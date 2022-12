Incassi Avatar 2: altri 55 milioni globali lunedì, la Disney supera i 4 miliardi nel 2022

Sono arrivate le stime sugli incassi americani e globali di Avatar: la via dell’acqua totalizzati nella giornata di lunedì, il primo infrasettimanale dopo il weekend di lancio. Negli Stati Uniti il film di James Cameron ha incassato 16.2 milioni di dollari, poco più di quanto incassò il primo film nello stesso giorno (ovviamente senza contare l’inflazione di 13 anni), per un totale di 150 milioni di dollari in quattro: con gli incassi di oggi entrerà già nella top-10 dell’anno.

Nel resto del mondo il blockbuster ha raccolto altri 38.8 milioni di dollari, portando l’incasso complessivo in sei giorni a quasi mezzo miliardo di dollari (497 milioni complessivi, i dati definitivi del weekend sono stati infatti ritoccati al rialzo lunedì sera). In meno di una settimana il film è quindi già l’ottavo maggiore incasso hollywoodiano dell’anno.

A guidare la classifica internazionale la Cina, con 62.1 milioni, seguita dalla Corea del Sud con 27.4 milioni, la Francia con 26 milioni, l’India con 22 milioni, la Germania con 21.3 milioni, il Regno Unito con 16.3 milioni.

Questo risultato contribuisce a far superare ufficialmente la soglia dei 4 miliardi di dollari in incassi globali a The Walt Disney Studios (1.7 miliardi negli USA e 2.3 miliardi nel resto del mondo). La Disney è quindi attualmente la regina degli incassi del 2022 grazie a successi come Doctor Strange nel multiverso della follia (955 milioni), Black Panther: Wakanda Forever (789 milioni), Thor: Love and Thunder (761 milioni) e appunto Avatar: la via dell’acqua (497 milioni di dollari and counting).

Nel 2021 la Disney aveva chiuso l’anno con 2.9 miliardi di dollari. A ottobre era stata la Universal a diventare il primo studio dal 2019 a superare i 3 miliardi di dollari in incassi globali.

