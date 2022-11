Incassi, Black Panther: Wakanda Forever supera i 400 milioni in tutto il mondo

Continua la corsa di Black Panther: Wakanda Forever al box-office americano: il cinecomic dei Marvel Studios giovedì ha raccolto altri 7.5 milioni di dollari, perdendo l’8% rispetto agli incassi di mercoledì e salendo a 220.7 milioni di dollari in una settimana.

Il primo giovedì di Thor: Love and Thunder era stato da 8.3 milioni di dollari, mentre il primo giovedì di Doctor Strange nel multiverso della follia era stato da 8.1 milioni di dollari.

Continua la corsa anche nel resto del mondo: il film mercoledì ha infatti superato i 400 milioni di dollari complessivi dopo otto giorni di sfruttamento.

Tornando al mercato americano, giovedì The Menu ha raccolto 1 milione di dollari alle anteprime serali, che potrebbero tradursi in un weekend da 9 milioni di dollari. Il film con Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes, Nicholas Hoult e John Leguizamo, punta a fare da controprogrammazione assieme a She Said, che però non ha raccolto più di 160 mila dollari alle anteprime.

