Sono arrivati i dati definitivi sugli incassi di mercoledì, nella quale Fast X ha fatto il suo debutto in 12 territori internazionali. Ieri vi avevamo proposto un’anteprima, con 18 milioni di dollari incassati in Cina e Corea del Sud, ma l’incasso complessivo della giornata è stato in realtà di ben 32.9 milioni di dollari.

La cifra include ovviamente Cina e Corea del Sud, ma anche l’uscita in altri paesi come Francia e Germania e le anteprime ufficiali in altri territori in cui uscirà oggi. 2.1 milioni di dollari arrivano, per esempio, dalle anteprime in Messico, dove si prevede il lancio più grande dell’anno. In Francia il film ha raccolto 1.8 milioni di dollari in circa 800 cinema, con il secondo miglior giorno d’esordio dell’anno dopo Super Mario Bros. il film. In Germania ha raccolto 1.5 milioni di dollari.

In Italia Fast X è uscito oggi in oltre 500 cinema.

Sono arrivate poi le anticipazioni sui dati di oggi in Cina e Corea del Sud, dove il passaparola positivo del pugglico si fa già sentire. In Cina, il film ha incassato altri 8.4 milioni di dollari, con una buona tenuta e un totale di 26 milioni in due giorni: le previsioni parlano di almeno una settantina di milioni in cinque giorni. In Corea del Sud, invece, ha registrato un calo solo del 30%, con altri 692 mila euro e un totale di 1.7 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

