Esordio leggermente sopra le aspettative (che erano state ribassate nelle ultime settimane) per Fast X negli Stati Uniti: venerdì il film di Louis Leterrier ha raccolto 28 milioni di dollari, comprese le anteprime di giovedì che ammontavano a 7.5 milioni di dollari.

Il pubblico americano ha dato un punteggio B+ al film su CinemaScore, che dovrebbe tradursi in un passaparola modesto, ma dalla sua parte Fast X ha il fatto che tra pochi giorni ci sarà il Memorial Day Weekend, una festività molto ricca per pellicole di questo tipo. Le attuali proiezioni, comunque, parlano di un primo weekend vicino ai 70 milioni di dollari, uno dei migliori esordi dell’anno finora.

All’estero le cose stanno andando estremamente bene, e si prevede che il film possa chiudere il weekend con un esordio globale da 320 milioni di dollari in cinque giorni. In particolare, in Cina gli incassi sono nettamente superiori a quelli della maggior parte dei blockbuster degli ultimi anni: con altri 26 milioni di dollari raccolti sabato, il film ha già superato i 64 milioni di dollari.

Fonte: Variety

