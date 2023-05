Sono disponibili i primi dati sugli incassi di Guardiani della Galassia Vol. 3 alle anteprime americane: il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto 17.5 milioni di dollari, in linea con gli incassi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania qualche mese fa. Quel film chiuse il suo primo weekend con 106 milioni di dollari, ma l’impressione è che il terzo film della saga di James Gunn si comporterà decisamente meglio. Il passaparola, che nel caso di Quantumania frenò il film fino a farlo chiudere con uno dei peggiori risultati del MCU (212 milioni di dollari negli USA), è infatti molto positivo e domani potrebbe riservare sorprese quando arriveranno i dati del venerdì e del punteggio CinemaScore. Comscore/Screen Engine PostTrak già segnala reazioni al 94% positive, anche se va ricordato che un film come Guardiani è decisamente frontloaded, e che quindi il pubblico di fan si riversa in sala i primi giorni.

La notizia positiva è anche che la durata di due ore e mezza non dovrebbe mettere più di tanto in difficoltà gli esercenti o il pubblico: è uno dei film più lunghi del franchise, ma di certo non il più lungo.

Insomma, le attuali previsioni sono state rialzate verso i 135/140 milioni di dollari per il weekend nordamericano.

Gli incassi internazionali

Ottime notizie anche sul fronte internazionale: in due giorni il film ha raccolto 35 milioni di dollari in 47 territori (tra cui Regno Unito, Francia Italia, Corea del Sud, Giappone; Spagna, Australia, Brasile e Messico). Anche in questo caso il passaparola sembra molto positivo, e già si nota in territori dove la partenza era sembrata interlocutoria come il Giappone e la Corea del Sud. Nella giornata di venerdì in Corea del Sud si è registrato un fortissimo incremento sul giovedì, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 6.8 milioni in tre giorni. Anche in Cina l’esordio è stato incoraggiante, con ottimi voti su piattaforme come Maoyan e Douban e 7.4 milioni di dollari incluse le anteprime: il miglior dato per un cinecomic dall’inizio della pandemia. Per il weekend si prevedono quasi 30 milioni di dollari in Cina, e sono state riviste le previsioni globali: non più 250 milioni di dollari in cinque giorni, ma più verosimilmente 290 se non 300.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

