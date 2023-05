Quanto incasserà Guardiani della Galassia Vol. 3 nel suo primo weekend negli Stati Uniti e nel mondo? Non è facile fare previsioni, ma senza dubbio il film di James Gunn avrà dalla sua recensioni decisamente positive (80% su RottenTomatoes, con un voto medio di 7.2) e un passaparola sicuramente migliore rispetto agli ultimi film dei Marvel Studios. Dovrebbe, insomma, esserci una decisa correzione di rotta rispetto al recente Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha registrato una delle performance più deludenti di tutti i film dei Marvel Studios al botteghino.

Le attuali proiezioni degli analisti parlano di un weekend lungo (da mercoledì a domenica) di 250 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 110 milioni dovrebbero venire solo dagli Stati Uniti. La vera incognita saranno proprio gli USA: la forbice infatti è tra i 110 e i 130 milioni di dollari, a seconda proprio del passaparola. Un indicazione in tal senso (assieme al punteggio CinemaScore) la avremo con i dati della anteprime di giovedì pomeriggio, che arriveranno nella giornata di venerdì, ma il vero andamento sarà chiaro nel corso del weekend, visto che il film di James Gunn potrebbe presentarsi frontloaded visto che la saga di Guardiani della Galassia ha dei fan accaniti e giunge a conclusione proprio con questo terzo episodio.

Ricordiamo che il Volume 2, nel 2017, debuttò con ben 146.5 milioni di dollari in Nordamerica, con recensioni leggermente migliori (85% su RottenTomatoes).

I primi territori in cui è uscito oggi il film sono Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Corea del Sud e Giappone. Sono già disponibili i dati di questi ultimi due territori. In Giappone oggi era festa, e il film ha debuttato solo al quarto posto con 1.8 milioni di dollari, meno della metà di quanto raccolse all’esordio Doctor Strange nel multiverso della follia esattamente un anno fa. Deludente anche l’esordio in Corea del Sud: con 1.3 milioni di dollari, è il secondo peggior debutto per un film Marvel durante la pandemia, e un terzo di quanto incassò al debutto il secondo film della saga. In entrambi i territori, però, il passaparola è sorprendentemente positivo: il film ha ottenuto punteggi altissimi nei voti del pubblico, il che lascia ben sperare per la tenuta.

Fonte: Deadline

