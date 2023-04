Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha già concluso la sua corsa al box-office americano: il cinecomic dei Marvel Studios è rimasto in sala poco più di due mesi, e lo scorso weekend ha visto ridurre il numero delle sale in cui era distribuito a poche decine. Tra venerdì e sabato ha raccolto altri 44 mila dollari in 75 cinema, piazzandosi al ventiseiesimo posto della classifica. Per la cronaca, Avatar: la via dell’acqua, uscito due mesi prima a dicembre 2022, è ancora al diciannovesimo posto con circa 170 mila dollari raccolti in circa 160 cinema.

Complessivamente Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha incassato 212.9 milioni di dollari negli Stati Uniti, non è cioè riuscito a raggiungere i 216.8 milioni del suo predecessore. Il primo film, invece, chiuse la sua corsa con 180 milioni di dollari.

Sebbene il risultato americano non sia particolarmente negativo soprattutto se confrontato con quello del primo film, è l’incasso internazionale a preoccupare: il film non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico come i suoi predecessori, e ha concluso la sua corsa molto sotto i primi due.

Ant-Man (2015)

incasso USA: $180,202,163

incasso globale: $519,311,965

incasso USA: $216,648,740

incasso globale: $622,674,139

incasso USA: $212,913,580

incasso globale: $474,386,208

Un forte impatto sul risultato globale, però, lo ha avuto il mercato cinese: nel caso di Ant-Man, infatti, 105 milioni provenivano proprio dalla Cina, in quello di Ant-Man and the Wasp parliamo di 121 milioni. Il terzo film ha invece raccolto solo 19 milioni di dollari.

Quello di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è comunque uno dei peggiori risultati per un film dei Marvel Studios in nordamerica. Soprattutto se escludiamo i primi film del franchise (L’incredibile Hulk nel 2008 incassò 134 milioni di dollari dell’epoca, Thor ne fece 181 nel 2011, Thor: the Dark World ne fece 2006 nel 2013) e pellicole come Black Widow (183 milioni di dollari nel 2021), Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (224 milioni nel 2021) ed Eternals (164 milioni sempre nel 2021), penalizzate da un anno pandemico molto complicato.

Uno dei problemi di Quantumania negli Stati Uniti è stato senza dubbio il passaparola (il punteggio CinemaScore lo aveva anticipato). Basti pensare che nel suo primo weekend negli USA ha raccolto 106 milioni di dollari, che raffrontati con il risultato finale hanno avuto un moltiplicatore di 2. Eternals, che si ritiene abbia avuto uno dei passaparola peggiori dell’MCU, ha comunque avuto un moltiplicatore di 2.3, debuttando con 71.2 milioni di dollari e chiudendo la sua corsa con 164.8 milioni di dollari.

I peggiori incassi globali dell’MCU

Anche a livello globale Ant-Man and the Wasp è il peggiore incasso globale dell’MCU escludendo i primi film del franchise e quelli usciti nel “difficile” 2021. Ecco la lista con l’incasso del weekend d’esordio, l’incasso finale negli USA e l’incasso finale globale:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023): $106,109,650 / $212,913,580 / $466,161,302

(2023): $106,109,650 / $212,913,580 / Thor (2011): $65,723,338 / $181,030,624 / $449,326,618

(2011): $65,723,338 / $181,030,624 / Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021): $75,388,688 / $224,543,292 / $432,224,634

(2021): $75,388,688 / $224,543,292 / Eternals (2021): $71,297,219 / $164,870,264 / $401,731,759

(2021): $71,297,219 / $164,870,264 / Black Widow (2021): $80,366,312 / $183,651,655 / $379,751,131

(2021): $80,366,312 / $183,651,655 / Captain America: il primo vendicatore (2011): $65,058,524 / $176,654,505 / $370,569,776

(2011): $65,058,524 / $176,654,505 / L’incredibile Hulk (2008): $55,414,050 / $134,806,913 / $265,573,859

