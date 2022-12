Incassi Italia: Avatar 2 sfiora gli 11 milioni di euro lunedì 19 dicembre

Importante risultato lunedì per Avatar: la via dell’acqua al box-office italiano. Il film di James Cameron domina ovviamente gli incassi, raccogliendo ben 950 mila euro (con circa 110 mila presenze), un dato notevole se si pensa che si tratta di un infrasettimanale e che le scuole sono ancora aperte. Complessivamente la pellicola sfiora quindi gli 11 milioni di euro in sei giorni, diventando quindi il quarto maggiore incasso dell’anno.

Seconda posizione per Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, con 29 mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro, mentre al terzo posto La stranezza raccoglie 16 mila euro e sale a 5.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 19 / 12 / 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 950.245 / € 10.980.835 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 29.121 / € 2.521.613 LA STRANEZZA – € 16.763 / € 5.371.581 VICINI DI CASA – € 11.668 / € 1.509.309 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 7.655 / € 1.429.605 THE MENU – € 7.417 / € 2.046.981 IL MIO AMICO MASSIMO – € 7.198 / € 31.987 DANTE – € 6.963 / € 1.826.580 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – € 6.277 / € 323.793 STRANGE WORLD – € 4.594 / € 1.427.446

Fonte: Cinetel