Incassi Italia: Avatar 2 supera i 30 milioni e batte Avengers: Endgame

Continua la corsa di Avatar: la via dell’acqua al box-office italiano. Lunedì il blockbuster di James Cameron ha dominato ancora la classifica, incassando 1.2 milioni di euro (metà degli incassi complessivi della giornata, 2.4 milioni di euro) e salendo così a 30.4 milioni di euro complessivi. È il primo film da Tolo Tolo (2020) a superare i 30 milioni di euro: Avatar 2 batte così gli incassi complessivi di un altro grande successo firmato Disney, ovvero Avengers: Endgame, che aveva terminato la sua corsa a 30.2 milioni di euro. In termini di spettatori quest’ultimo rimane ancora sopra, con 4 milioni di biglietti staccati contro i 3.4 di Avatar (che ha dalla sua un prezzo del biglietto medio più alto grazie al 3D).

Seconda posizione per Tre di troppo: la commedia di Fabio de Luigi incassa 271 mila euro e sfiora il milione di euro in due giorni. Al terzo posto troviamo Il grande giorno, che incassa 229 mila euro e sale a quasi 5.1 milioni di euro complessivi. Quarto posto per Le otto montagne, che incassa 194 mila euro e sale a 2.4 milioni di euro, mentre chiude la top-five Il gatto con gli stivali 2, che incassa 119 mila euro e sale a 4.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 2/1/2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 1.243.382 / € 30.428.084 TRE DI TROPPO – € 271.492 / € 991.454 IL GRANDE GIORNO – € 229.361 / € 5.097.634 LE OTTO MONTAGNE – € 194.343 / € 2.446.459 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 119.920 / € 4.285.221 I MIGLIORI GIORNI – € 104.192 / € 347.416 THE FABELMANS – € 92.322 / € 1.584.674 L’ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – € 53.826 / € 150.746 CHARLOTTE M. – IL FLAMINGO PARTY – € 31.630 / € 77.151 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 29.874 / € 746.233

Fonte: Cinetel