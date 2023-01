Incassi Italia: Avatar 2 in testa nel giorno dell’Epifania

È Avatar: la via dell’acqua a guidare gli incassi del giorno dell’Epifania, l’unica altra festività (insieme a Santo Stefano) a non cadere di domenica in queste vacanze di Natale. Complessivamente, sono stati raccolti 3.6 milioni di euro, con 459 mila biglietti staccati, in lieve crescita rispetto al 6 gennaio 2017 (la prima Epifania pre-pandemica non di sabato o domenica). Nel 2019, quando l’Epifania cadde di domenica, gli incassi complessivi furono il 30% superiori, a 5.2 milioni di euro.

Con quasi un milione e mezzo di euro, Avatar: la via dell’acqua rimane quindi in testa alla classifica, arrivando a un totale di 34.8 milioni di euro: vedremo se con gli incassi di oggi e domani riuscirà a superare i 37 milioni complessivi, battendo il remake de Il Re Leone.

Seconda posizione per Tre di troppo, che incassa 552 mila euro e supera i 2.2 milioni complessivi. Al terzo posto Il grande giorno incassa altri 333 mila euro e sale a 5.9 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Le otto montagne, con 261 mila euro e un totale di 3.2 milioni di euro, mentre chiude la top-five la nuova uscita M3GAN, che con 245 mila euro sale a quasi 600 mila euro in tre giorni.

INCASSI ITALIA 6 GENNAIO 2023