Incassi Italia: Avatar 2 in testa sabato, oggi supererà i 40 milioni di euro

Continua la corsa di Avatar: la via dell’acqua al box-office italiano: il film di James Cameron vede avvicinarsi un altro importante traguardo, impensabile fino a qualche mese fa, e cioè quello dei quaranta milioni di euro, che supererà oggi. Sabato il blockbuster ha incassato altri 820 mila euro, superando i 39.5 milioni di euro e puntando proprio ai 40 milioni complessivi che raggiungerà entro la fine del weekend.

Seconda posizione per Grazie ragazzi, che con 289 mila euro arriva a 422 mila euro complessivi, seguito da Tre di troppo con 248 mila euro e un totale di 3.6 milioni di euro. Quarto posto per Le otto montagne, che incassa altri 208 mila euro (e mostra la miglior tenuta della top-ten), per un totale di 4.3 milioni di euro. Chiude la top-five M3GAN, con 203 mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro.

Segnaliamo all’undicesimo posto Me contro te il film: Missione Giungla, che raccoglie 31 mila euro alle anteprime di Milano e Napoli (oggi invece si terranno a Roma).

INCASSI ITALIA 14 GENNAIO 2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 820.305 / € 39.483.639 GRAZIE RAGAZZI – € 288.939 / € 422.033 TRE DI TROPPO – € 248.123 / € 3.598.927 LE OTTO MONTAGNE – € 208.015 / € 4.289.602 M3GAN – € 203.072 / € 1.566.479 IL GRANDE GIORNO – € 126.285 / € 6.771.100 THE FABELMANS – € 119.061 / € 2.428.708 I MIGLIORI GIORNI – € 105.560 / € 1.521.563 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 101.317 / € 5.227.763

Fonte: Cinetel