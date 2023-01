Incassi Italia: Avatar 2 in testa a San Silvestro, superati i 27 milioni

Come sempre, fare confronti con gli anni pre-pandemici è difficile, ma ieri sono stati incassati 1.6 milioni di euro al box-office italiano, un ottimo dato tenendo conto che era anche sabato (le feste durante il weekend penalizzano, ovviamente, il dato settimanale complessivo perché “tolgono” sabati e domeniche). A San Silvestro del 2019 Jumanji: The Next Level aveva incassato 453 mila euro, Il primo Natale 431 mila euro e Pinocchio 391 mila euro. L’anno prima c’era La befana vien di notte con 547 mila euro, seguito da Moschettieri del re con 346 mila euro e Il ritorno di Mary Poppins con 315 mila euro.

Ieri invece c’era Avatar: la via dell’acqua a guidare una classifica meno distribuita, con 636 mila euro e un totale di 27.5 milioni di euro complessivi (i dati potrebbero aumentare nel corso della giornata, come successo ieri). Seconda posizione per Il grande giorno, che incassa altri 463 mila euro e sale così a 4.3 milioni di euro. Chiude il podio Le otto montagne con 182 mila euro e un totale ormai di quasi due milioni di euro.

La top-five viene completata da The Fabelmans, con 118 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro, e Il gatto con gli stivali 2, che con 95 mila euro sfiora i 4 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA 31 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 636.210 / € 27.565.842 IL GRANDE GIORNO – € 463.266 / € 4.325.345 LE OTTO MONTAGNE – € 182.033 / € 1.963.591 THE FABELMANS – € 118.221 / € 1.335.806 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 95.902 / € 3.992.954 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 45.249 / € 670.546 L’ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – € 24.879 / € 24.879 LIVING – € 11.100 / € 70.085 CHARLOTTE M. – IL FLAMINGO PARTY – € 10.589 / € 10.589 MASQUERADE – € 7.591 / € 128.937

Fonte: Cinetel