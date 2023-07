Tenuta davvero notevole per Barbie nel suo secondo giorno di sfruttamento al box-office italiano: il film di Greta Gerwig raccoglie infatti altri 1.8 milioni di euro dopo l’esplosivo esordio da 2.1 milioni di euro, sfiorando così i 4 milioni di euro complessivi in due giorni. A questo punto le nostre previsioni per il weekend lievitano: i sette milioni in quattro giorni verranno abbondantemente superati.

Seconda posizione per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che incassa altri 169 mila euro e sale a due milioni e mezzo, mentre al terzo posto Indiana Jones e il quadrante del destino raccoglie 53 mila euro e sale a 5.1 milioni di euro. Elemental, al quarto posto, incassa 46 mila euro e sale a 5.1 milioni di euro.

Nella classifica troviamo anche La maledizione della Queen Mary al quinto posto, con quasi 30 mila euro e un totale di 81 mila euro, e Cattiva coscienza al settimo posto, con 20 mila euro e 62 mila euro complessivi. Al decimo posto infine troviamo Piggy, con 3.400 euro e un totale di 10 mila euro.

INCASSI ITALIA 21 LUGLIO 2023

Barbie – 1.808.881 euro / 3.961.775 euro Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 169.352 euro / 2.550.293 euro Indiana Jones e il Quadrante del Destino – 53.502 euro / 5.171.837 euro Elemental – 46.769 euro / 5.179.816 euro La Maledizione della Queen Mary (The Queen Mary) – 29.258 euro / 81.625 euro Insidious – La Porta Rossa – 28.152 euro / 1.244.445 euro Cattiva Coscienza – 20.458 euro / 62.072 euro Ruby Gillman, la Ragazza con i Tentacoli – 12.129 euro / 809.232 euro Stranizza d’Amuri – 4.824 euro / 1.131.365 euro Piggy (Cerdita) – 3.428 euro / 10.682 euro

Fonte: Cinetel

