La corsa di Barbie non si ferma neanche durante i giorni infrasettimanali: ieri il film della Warner Bros. ha raccolto un milione e mezzo di euro, una cifra che potrebbe essere considerata “buona” per un intero weekend di quattro giorni, figuriamoci in una giornata. Ecco quindi che la pellicola sale a ben 9.2 milioni di euro, puntando a superare i 10 milioni di euro già oggi.

Seconda posizione, molto distante, per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che tiene comunque bene rispetto a lunedì scorso e incassa 112 mila euro, salendo a 3.2 milioni di euro. Chiude il podio Indiana Jones e il quadrante del destino, con 42 mila euro e un totale di 5.4 milioni di euro.

Da notare in classifica Il signore degli anelli: il ritorno del re, al quinto posto con 34 mila euro.

INCASSI ITALIA 25 LUGLIO 2023

Barbie – €1.504.174 / €9.249.401 (1.202.508 spettatori) Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – €112.064 / €3.219.741 (420.443 spettatori) Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €42.443 / €5.412.576 (723.478 spettatori) Elemental – €36.797 / €5.409.620 (781.346 spettatori) Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re – Theatrical Version 4K – WB 100th Anniversary – €34.092 / €34.392 (4.858 spettatori) La Maledizione della Queen Mary – €22.957 / €186.682 (29.158 spettatori) Insidious – La Porta Rossa – €20.615 / €1.335.470 (173.011 spettatori) Ruby Gillman La Ragazza con i Tentacoli – €10.056 / €889.822 (135.199 spettatori) Cattiva Coscienza – €7.259 / €113.499 (17.829 spettatori) Le Otto Montagne – €7.046 / €5.878.943 (858.872 spettatori)

Fonte: Cinetel

