È ancora Barbie a guidare il weekend al box-office italiano: il film di Greta Gerwig apre il mese di agosto con 3.1 milioni di euro, un ottimo dato per il periodo più moscio dell’anno al botteghino. Complessivamente la pellicola ha superato i 24.6 milioni di euro.

Al secondo posto apre molto bene anche Shark 2 – L’abisso, con 2.3 milioni di euro in quattro giorni e una media decisamente alta, la migliore della classifica. Nel 2018 Shark – Il primo squalo vinse il weekend con 1.6 milioni di euro.

Terza posizione per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che tiene molto bene e incassa 384 mila euro, per un totale di 4.6 milioni di euro. Quarta posizione per Elemental, con 245 mila euro, mentre quinta posizione per Indiana Jones e il quadrante del destino con 160 mila euro: entrambi i film hanno superato ormai abbondantemente i sei milioni di euro.

INCASSI ITALIA 3-6 AGOSTO 2023

Barbie – €3,147,535 – €24,614,993 Shark 2 – L’abisso – €2,288,864 – €2,288,864 Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1 – €384,656 – €4,644,520 Elemental – €245,299 – €6,075,125 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €160,073 – €6,001,906 Papà Scatenato – €89,433 – €251,929 Ruby Gillman, la Ragazza con i Tentacoli – €54,630 – €1,045,588 Insidious: La Porta Rossa – €34,732 – €1,484,866 La Maledizione della Queen Mary – €30,746 – €389,080 Hai Mai Avuto Paura? – €24,690 – €122,422

Fonte: Cinetel

