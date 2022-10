Incassi Italia: Black Adam vince il weekend con quasi 2 milioni di euro

Crescono gli incassi al box-office italiano: nel weekend sono stati raccolti 5.1 milioni di euro, in crescita di circa il 10% rispetto a un anno fa e di oltre il 20% rispetto alla settimana scorsa. Black Adam guida le nuove uscite, ma va registrata anche l’ottima tenuta dei titoli in classifica, che ha contribuito a un solido incasso complessivo in quattro giorni.

Il cinecomic della DC chiude il suo primo weekend sfiorando i due milioni di euro e ottenendo la miglior media per sala (quasi 4500 euro). È un dato superiore agli 1.8 milioni che incassò Shazam! in cinque giorni nell’aprile del 2019, e nettamente superiore agli 1.4 milioni incassati in cinque giorni a settembre 2021 da Shang-Chi. In entrambi i casi, la differenza è la presenza nel cast di The Rock, che nell’agosto del 2019 debuttava con esattamente due milioni di euro in quattro giorni con Hobbs & Shaw. Vedremo come sarà la tenuta, anche se il vero “pericolo” per i risultati definitivi del film sarà rappresentato dall’uscita di Black Panther: Wakanda Forever il 9 novembre.

Ottima tenuta, al secondo posto, per Il colibrì, che perde solo il 6% rispetto a una settimana fa e incassa 764 mila euro: complessivamente il film di Francesca Archibugi ha raccolto 1.8 milioni di euro. Scende al terzo posto Halloween Ends, con 392 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Ticket to Paradise, con 341 mila euro e un totale di due milioni di euro. Chiude la top-five Smile, che continua a tenere bene e incassa 203 mila euro, per un totale di 1.3 milioni di euro.

Tra le nuove uscite del weekend segnaliamo A spasso col panda – missione bebé, con 144 mila euro complessivi. All’ottavo posto apre Astolfo con 127 mila euro, mentre Brado apre al nono posto con 111 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 20-23 / 10 / 2022

BLACK ADAM – € 1.988.039 / € 1.988.039 IL COLIBRÌ – € 764.416 / € 1.874.654 HALLOWEEN ENDS – € 392.122 / € 1.299.067 TICKET TO PARADISE – € 341.577 / € 2.052.864 SMILE – € 203.527 / € 1.369.442 IL RAGAZZO E LA TIGRE – € 184.059 / € 467.103 A SPASSO COL PANDA – MISSIONE BEBÈ – € 144.829 / € 144.829 ASTOLFO – € 127.277 / € 127.277 BRADO – € 111.006 / € 117.701 SICCITÀ – € 94.003 / € 1.574.579

Fonte: Cinetel