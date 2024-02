Crescono gli incassi al box-office italiano, anche se sono sempre in calo rispetto al triennio pre-pandemico. Nell’ultimo weekend di febbraio sono stati raccolti 6.8 milioni di euro, in crescita del 18.6% rispetto all’anno scorso, e in vista dell’uscita di Dune: Parte Due (di cui domani si terranno le anteprime nazionali, in alcuni casi agganciati alle maratone).

A guidare la classifica troviamo Bob Marley – One Love, che incassa 1.2 milioni di euro in quattro giorni, un ottimo risultato che riflette il successo internazionale. Debutta al secondo posto La zona d’interesse, che incassa circa 800 mila euro e ottiene la seconda media per sala: il probabile vincitore dell’Oscar come miglior film internazionale ha quindi davanti a sè un bel percorso al box-office in vista della cerimonia, che si terrà il 10 marzo.

Terza posizione per Past Lives, fresco vincitore dello Spirit Award, che tiene benissimo rispetto alla settimana scorsa e incassa altri 700 mila euro, portandosi a 2 milioni complessivi. Quarta posizione per Emma e il giaguaro nero, uno dei pochi titoli per famiglie delle ultime settimane: 570 mila euro per la pellicola francese. Al quinto posto Demon Slayer incassa 570 mila euro e ottiene la terza media della classifica.

Tiene bene Povere creature!, che al sesto posto incassa 446 mila euro e sale a 8 milioni di euro complessivi. Apre invece al settimo posto l’horror Night Swim, con 425 mila euro.

Scivola all’ottavo posto Romeo è Giulietta, con soli 365 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro, mentre al nono posto troviamo Madame Web, con soli 279 mila euro e 1.2 milioni complessivi. Chiude la top-ten Volare, il film diretto da Margerita Buy, che incassa solo 258 mila euro.

INCASSI ITALIA 22-25 FEBBRAIO 2024

Bob Marley – One Love: 1.207.885 euro; totale 1.209.872 euro La Zona di Interesse: 773.743 euro; totale 795.045 euro Past Lives: 703.704 euro; totale 2.073.826 euro Emma e il Giaguaro Nero: 570.157 euro; totale 570.157 euro Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso l’Allenamento dei Pilastri: 482.641 euro; totale 486.916 euro Povere Creature!: 446.006 euro; totale 8.016.679 euro Night Swim: 425.054 euro; totale 425.054 euro Romeo è Giulietta: 365.971 euro; totale 1.136.215 euro Madame Web: 279.430 euro; totale 1.199.647 euro Volare: 243.310 euro; totale 258.355 euro

Fonte: Cinetel

