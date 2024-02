Si è tenuta la scorsa notte la 39 esima edizione dei Film Independent Spirit Awards, i premi del cinema indipendente americano, votati dagli oltre 6.000 membri dell’associazione Film Independent. I film candidati sono prodotti negli Stati Uniti con un budget inferiore ai 28 milioni di dollari: rispetto ad altre edizioni, quella di quest’anno cade a votazioni finali ancora aperte per gli Oscar, lasciando aperto lo spiraglio per qualche influenza sulle decisioni dell’Academy.

Negli ultimi anni sempre di più Oscar e Spirit si sono rincorsi, allineandosi in più di un’occasione, in linea con una tendenza che vuole l’Academy nominare sempre più spesso film impegnati, indipendenti, con budget o incassi contenuti. E così, se nel 2021 Nomadland aveva trionfato sia agli Spirit che agli Oscar, nel 2022, invece, gli Spirit avevano preso una direzione diversa, premiando come miglior film La figlia oscura, che non era stato neanche nominato al relativo Oscar. L’anno scorso un film indie con valori da blockbuster come Everything Everywhere All At Once ha trionfato sia agli Spirit che agli Oscar.

Quest’anno, invece, le cose andranno diversamente, perché il grande favorito agli Oscar è Oppenheimer (come dimostrano i SAG Awards), film ad alto budget prodotto da una grande major. Agli Spirit Awards hanno invece avuto modo di spiccare film indipendenti acclamati dalla critica e dai festival come American Fiction, May December, Past Lives, Estranei, Passages.

A condurre la cerimonia di quest’anno Aidy Bryant. Ricordiamo poi che gli Spirit propongono categorie genderless per gli attori, unite sotto un’unica categoria “migliore interpretazione da protagonista” e “migliore interpretazione da non protagonista”.

Miglior film

All of Us Strangers

Producers: Graham Broadbent, Pete Czernin, Sarah Harvey

American Fiction

Producers: Cord Jefferson, Jermaine Johnson, Nikos Karamigios, Ben LeClair

May December

Producers: Jessica Elbaum, Will Ferrell, Grant S. Johnson, Pamela Koffler, Tyler W. Konney, Sophie Mas, Natalie Portman, Christine Vachon

Passages

Producers: Michel Merkt, Saïd Ben Saïd

Past Lives

Producers: David Hinojosa, Pamela Koffler, Christine Vachon

We Grown Now

Producers: Minhal Baig, Joe Pirro

Miglior primo film (regia e produttore)

All Dirt Roads Taste of Salt

Director: Raven Jackson

Producers: Maria Altamirano, Mark Ceryak, Barry Jenkins, Adele Romanski

Chronicles of a Wandering Saint

Director: Tomás Gómez Bustillo

Producers: Gewan Brown, Amanda Freedman

Earth Mama

Director/Producer: Savanah Leaf

Producers: Sam Bisbee, Shirley O’Connor, Medb Riordan, Cody Ryder

A Thousand and One

Director: A.V. Rockwell

Producers: Julia Lebedev, Rishi Rajani, Eddie Vaisman, Lena Waithe, Brad Weston

Upon Entry

Directors: Alejandro Rojas, Juan Sebastián Vásquez

Producers: Sergio Adrià, Carlos Juárez, Alba Sotorra, Carles Torras, Xosé Zapata

John Cassavetes Award (al miglior film fatto con meno di 1 milione)

Fremont

Director/Writer: Babak Jalali

Writer: Carolina Cavalli

Producers: Rachael Fung, Chris Martin, Marjaneh Moghimi, George Rush, Sudnya Shroff, Laura Wagner

Miglior regia

Andrew Haigh

All of Us Strangers

Todd Haynes

May December

William Oldroyd

Eileen

Ira Sachs

Passages

Celine Song

Past Lives

Miglior sceneggiatura

Cord Jefferson

American Fiction

Miglior prima sceneggiatura

Samy Burch; Story by Samy Burch, Alex Mechanik

May December

Migliore interpretazione da protagonista

Jessica Chastain

Memory

Greta Lee

Past Lives

Trace Lysette

Monica

Natalie Portman

May December

Judy Reyes

Birth/Rebirth

Franz Rogowski

Passages

Andrew Scott

All of Us Strangers

Teyana Taylor

A Thousand and One

Jeffrey Wright

American Fiction

Teo Yoo

Past Lives

Migliore interpretazione da non protagonista

Da’Vine Joy Randolph

The Holdovers

Migliore esordio sullo schermo

Dominic Sessa

The Holdovers

Miglior fotografia

Eigil Bryld

The Holdovers

Miglior montaggio

Daniel Garber

How to Blow Up a Pipeline

Robert Altman Award – regista, direttore casting e cast d’insieme

Showing Up

Director: Kelly Reichardt

Casting Director: Gayle Keller

Ensemble Cast: André Benjamin, Hong Chau, Judd Hirsch, Heather Lawless, James Le Gros, John Magaro, Matt Malloy, Amanda Plummer, Maryann Plunkett, Denzel Rodriguez, Michelle Williams

Miglior Documentario

Four Daughters

Director: Kaouther Ben Hania

Producer: Nadim Cheikhrouha

Miglior film internazionale

Anatomy of a Fall

France

Director: Justine Triet

Premio alla produzione

Rachael Fung

Graham Swon

Monique Walton

Premio Someone to Watch

Monica Sorelle

Director of Mountains

Premio Truer than fiction

Set Hernandez

Director of unseen

Jesse Short Bull, Laura Tomaselli

Director of Lakota Nation vs. United States

Sierra Urich

Director of Joonam

Miglior serie reality o documentario

Dear Mama

Executive Producers: Lasse Järvi, Quincy ‘QD3’ Jones III, Staci Robinson, Nelson George, Charles D. King, Peter Nelson, Adel ‘Future’ Nur, Jamal Joseph, Ted Skillman, Allen Hughes, Steve Berman, Marc Cimino, Jody Gerson, John Janick, Nicholas Ferrall, Nigel Sinclair

Miglior nuova serie tv

Beef

Creator/Executive Producer: Lee Sung Jin

Executive Producers: Steven Yeun, Ali Wong, Jake Schreier, Ravi Nandan, Alli Reich

Co-Executive Producers: Alice Ju, Carrie Kemper

Migliore interpretazione da protagonista in una nuova serie

Ali Wong

Beef

Migliore interpretazione da non protagonista in una nuova serie

Nick Offerman

The Last of Us

Miglior esordio sullo schermo in una nuova serie

Keivonn Montreal Woodard

The Last of Us

Miglior cast d’insieme in una nuova serie

Jury Duty

Ensemble Cast: Alan Barinholtz, Susan Berger, Cassandra Blair, David Brown, Kirk Fox, Ross Kimball, Pramode Kumar, Trisha LaFache, Mekki Leeper, James Marsden, Edy Modica, Kerry O’Neill, Rashida Olayiwola, Whitney Rice, Maria Russell, Ishmel Sahid, Ben Seaward, Ron Song, Evan Williams

Vi ricordiamo che la 96 esima edizione degli Oscar andrà in onda nella notte del 10 marzo: potete votare i vostri pronostici al FantaOscar qui.

Noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.30 di domenica 10 marzo. Trovate tutte le informazioni e le nomination in questa pagina.

