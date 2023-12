Per il sesto weekend consecutivo, C’è ancora domani guida la classifica italiana incassando altri 2.1 milioni di euro e raggiungendo i 27.3 milioni di euro complessivi (con un totale ormai di quasi 4 milioni di spettatori, un traguardo raro nel nostro paese). Tra pochi giorni la pellicola di Paola Cortellesi supererà gli incassi di Barbie.

Al secondo posto troviamo Napoleon, 1.8 milioni di euro e una buona tenuta rispetto all’esordio, per un totale di 5.5 milioni di euro. Chiude il podio Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa 546 mila euro e si porta a 4.9 milioni di euro. Al quarto posto il primo dei numerosi film italiani in top-ten, Cento domeniche, che con 478 mila euro (e un’ottima tenuta) sale a 1.2 milioni di euro. Rispetto a C’è ancora domani, va detto che il cinema nostrano non sta brillando in termini di incassi nonostante l’offerta sia molto ricca.

Al quinto posto troviamo l’animazione di Prendi il volo, presentato in anteprima sabato e domenica il film Illumination ha raccolto ben 420 mila euro. Sesto posto per Diabolik – Chi sei?, con 332 mila euro, il peggior esordio della trilogia. Settima posizione per La guerra dei nonni, con 305 mila euro, mentre all’ottavo posto apre Home Education – Le regole del male, con 220 mila euro, al nono apre Palazzina Laf, con 179 mila euro, e al decimo apre Silent Night – Il silenzio della vendetta, con 130 mila euro.

Complessivamente nel corso del weekend sono stati incassati 7.3 milioni di euro, una cifra in crescita di quasi il 70% rispetto a un anno fa.

INCASSI ITALIA 30 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE 2023

C’è ancora domani: €2.124.376, Totale: €27.281.224 Napoleon: €1.822.572, Totale: €5.533.839 Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente: €546.869, Totale: €4.905.837 Cento domeniche: €478.729, Totale: €1.200.230 Prendi il volo (Migration): €420.871, Totale: €420.871 Diabolik – Chi sei?: €332.456, Totale: €332.456 La guerra dei nonni: €305.584, Totale: €305.584 Home Education – Le regole del male: €220.051, Totale: €220.051 Palazzina Laf: €179.086, Totale: €198.051 Il silenzio della vendetta (Silent Night): €130.669, Totale: €130.669

Fonte: Cinetel

