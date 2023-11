C’è ancora domani guida il box-office italiano per il terzo weekend consecutivo: il film di Paola Cortellesi si conferma un fenomeno praticamente unico nel suo genere e chiude un weekend nuovamente in crescita rispetto al precedente, con 4.5 milioni di euro (+28%) e un totale ora di quasi 13 milioni di euro. È una performance semplicemente incredibile, e a questo punto non avendo termini di paragone è veramente difficile immaginare dove possa fermarsi.

Seconda posizione per The Marvels, che debutta con poco meno di 1.6 milioni di euro: il cinecomic Marvel è uscito mercoledì, arrivando a 1.8 milioni di euro in cinque giorni. Al terzo posto Five Nights at Freddy’s, che incassa 876 mila euro e un totale di 4.8 milioni di euro.

Debutta al quarto posto Trolls 3 – Tutti insieme, che con 874 mila euro sale a 1.2 milioni di euro (includendo le anteprime). Chiude la top-five Comandante, con 700 mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 9-12 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 4,501,776 (Tot. € 12,935,171) THE MARVELS – € 1,585,950 (Tot. € 1,868,351) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 876,813 (Tot. € 4,825,486) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME – € 874,229 (Tot. € 1,197,319) COMANDANTE – € 700,151 (Tot. € 2,653,400) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 288,957 (Tot. € 4,896,299) SAW X – € 273,921 (Tot. € 3,369,529) ME CONTRO TE IL FILM: VACANZE IN TRANSILVANIA – € 180,767 (Tot. € 4,455,466) ANATOMIA DI UNA CADUTA – € 136,341 (Tot. € 748,265) JOIKA – A UN PASSO DAL SOGNO – € 70,401 (Tot. € 237,741)

Fonte: Cinetel

