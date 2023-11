È un risultato davvero sorprendente quello di C’è ancora domani al box-office italiano: il film di Paola Cortellesi ha vinto infatti il weekend con ben 3.5 milioni di euro (1.4 milioni solo ieri), raddoppiando gli incassi del suo weekend d’esordio e salendo così 7 milioni di euro. È già il migliore incasso italiano dell’anno, e uno dei migliori degli ultimi anni (per fare un confronto, La stranezza aveva incassato 5.7 milioni complessivi). Il passaparola sta facendo tantissimo per questa pellicola presentata alla Festa del Cinema di Roma, un vero successo soprattutto se si pensa che è il primo film da regista per la Cortellesi.

Seconda posizione per Five Nights at Freddy’s, che incassa 2.6 milioni di euro salendo a un totale di 3.6 milioni di euro con le anteprime.

Al terzo posto troviamo Comandante, che chiude il suo primo weekend con un milione di euro salendo a 1.7 milioni complessivi.

Al quarto posto Saw X incassa 662 mila euro, portandosi a quasi 3 milioni di euro complessivi, mentre al quinto posto Killers of the Flower Moon incassa 603 mila euro, per un totale di quasi 4.5 milioni di euro. Anche Me contro te il film: vacanze in transilvania ha superato i quattro milioni di euro, mentre da evidenziare anche i quasi 8.6 milioni di euro complessivi di Assassinio a Venezia, che in Italia è stato un vero successo.

INCASSI ITALIA 2-5 NOVEMBRE 2023

C’è ancora domani – €3,514,323 (Tot. €7,031,798) Five Nights at Freddy’s – €2,623,858 (Tot. €3,646,860) Comandante – €1,074,800 (Tot. €1,703,414) Saw X – €662,487 (Tot. €2,957,088) Killers of the Flower Moon – €603,136 (Tot. €4,486,786) Me Contro Te Il Film: Vacanze in Transilvania – €527,552 (Tot. €4,215,131) Anatomia di una Caduta – €192,509 (Tot. €563,466) Joika – A un Passo dal Sogno – €132,706 (Tot. €133,801) Assassinio a Venezia – €99,063 (Tot. €8,591,130) Retribution – €91,850 (Tot. €362,469)

Fonte: Cinetel

