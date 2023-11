Un altro ottimo weekend al box-office italiano, con tre fim che hanno superato il milione di euro e due che hanno superato (o sfiorato) i tre milioni. Rispetto a una settimana fa, gli incassi sono rimasti praticamente invariati. A dominare la classifica, per la quinta volta consecutiva, troviamo C’è ancora domani, con ben 3.2 milioni di euro (in calo di circa il 20%) e un totale ormai di quasi 24 milioni di euro: la soglia dei 30 milioni non sembra più così lontana.

Al secondo posto, ottimo esordio per Napoleon, che incassa 2.9 milioni di euro con la miglior media per sala. Terza posizione invece per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che dimezza gli incassi della settimana scorsa e incassa quasi 1.1 milioni di euro, per un totale di oltre quattro milioni di euro.

Debutta al quarto posto Cento domeniche, con poco più di mezzp milione di euro, mentre al quinto posto Trolls 3 – Tutti insieme incassa altri 246 mila euro e sale a 2.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 23-26 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – 3.230.663 euro (Totale: 23.908.728 euro) NAPOLEON – 2.923.354 euro (Totale: 2.923.354 euro) HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – 1.087.869 euro (Totale: 4.080.288 euro) CENTO DOMENICHE – 539.238 euro (Totale: 549.201 euro) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME – 246.718 euro (Totale: 2.119.214 euro) THE MARVELS – 228.298 euro (Totale: 3.188.715 euro) THE OLD OAK – 193.947 euro (Totale: 662.870 euro) THANKSGIVING – 181.825 euro (Totale: 639.027 euro) COMANDANTE – 126.968 euro (Totale: 3.449.848 euro) MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE – 89.872 euro (Totale: 90.296 euro)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate