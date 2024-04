Continua la corsa di Challengers al box-office italiano: ieri il film di Luca Guadagnino è rimasto stabilmente in testa alla classifica, senza che alcun titolo (nemmeno l’anteprima di The Fall Guy) lo minacciasse. Altri 252 mila euro per la pellicola, che sale così a 773 mila euro in tre giorni.

Torna al secondo posto Back to Black, con 115 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo Confidenza con 110 mila euro e un totale di 413 mila euro.

La classifica prosegue con Civil War, che raccoglie 99 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro, e l’anteprima di The Fall Guy, che raccoglie 98 mila euro.

INCASSI ITALIA VENERDI 26 APRILE 2024

Challengers: Incasso giornaliero: €252.713, Incasso totale: €773.607 Back to Black: Incasso giornaliero: €115.772, Incasso totale: €1.398.811 Confidenza: Incasso giornaliero: €110.696, Incasso totale: €413.533 Ghostbusters – Minaccia Glaciale: Incasso giornaliero: €100.783, Incasso totale: €2.118.585 Civil War: Incasso giornaliero: €99.060, Incasso totale: €1.103.806 The Fall Guy: Incasso giornaliero: €98.664, Incasso totale: €98.678 Kung Fu Panda 4: Incasso giornaliero: €88.711, Incasso totale: €11.015.346 Un mondo a parte: Incasso giornaliero: €67.610, Incasso totale: €6.397.794 Cattiverie a domicilio: Incasso giornaliero: €54.863, Incasso totale: €594.196 Spy x Family – Code: White: Incasso giornaliero: €33.701, Incasso totale: €130.520

Fonte: Cinetel

