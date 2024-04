Weekend positivo al box-office italiano, forte senza dubbio del 25 aprile, del ponte e del maltempo, con un incasso complessivo di 6.1 milioni di euro.

Apre al primo posto Challengers: il film di Luca Guadagnino incassa 1.2 milioni di euro e si porta a 1.4 milioni includendo mercoledì, un dato superiore agli 1.3 milioni a fine corsa di Bones and All. Vedremo l’andamento nelle prossime settimane, ma è senza dubbio un buon esordio soprattutto per la tipologia di film (anche se da noi non ha divieti, mentre negli USA è rated-R).

Seconda posizione per Confidenza di Daniele Luchetti, che incassa 700 mila euro per un totale di 782 mila euro in cinque giorni.

Al terzo posto tiene bene Back to Black, che incassa altri 609 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro complessivi, mentre al quarto posto Ghostbusters – Minaccia glaciale incassa 572 mila euro (tenendo benissimo) e sale a 2.4 milioni di euro complessivi – a breve supererà Ghostbusters: Legacy.

Chiude la top-five Kung Fu Panda 4, con 485 mila euro (incrementa addirittura rispetto alla settimana scorsa) e un totale di 11.2 milioni di euro. Al sesto posto Civil War incassa altri 475 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro, mentre al settimo Un mondo a parte incassa 436 mila euro e sale a 6.6 milioni di euro. Ottava posizione per Un mondo a parte, che incassa 376 mila euro e sale a 802 mila euro.

Da notare al nono posto Luca, con 202 mila euro (unica delle tre riedizioni Pixar degli ultimi mesi a finire in top-ten), e al decimo l’esordio deludente di Spy x Family – Code White, con 169 mila euro e un totale di 214 mila euro in cinque giorni.

INCASSI ITALIA WEEKEND 28-25 APRILE 2024

Challengers: Weekend: €1.240.263, Totale: €1.439.933 Confidenza: Weekend: €700.766, Totale: €782.563 Back to Black: Weekend: €609.394, Totale: €1.701.370 Ghostbusters – Minaccia glaciale: Weekend: €572.355, Totale: €2.400.583 Kung Fu Panda 4: Weekend: €485.414, Totale: €11.258.590 Civil War: Weekend: €475.269, Totale: €1.338.474 Un mondo a parte: Weekend: €436.302, Totale: €6.604.911 Cattiverie a domicilio: Weekend: €376.498, Totale: €802.249 Luca: Weekend: €202.836, Totale: €202.935 Spy X Family – Code White: Weekend: €169.283, Totale: €214.208

Fonte: Cinetel

