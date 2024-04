Un altro weekend deludente al box-office americano, con soli 63 milioni di dollari incassati dai film in classifica, un dato inferiore a quello già basso della settimana scorsa. Hollywood ha superato finalmente i 2 miliardi di dollari in incassi nel 2024, e viaggia sotto del 20% rispetto al 2023. A guidare la classifica degli studios è la Warner Bros., con oltre 600 milioni di dollari, seguita da Universal (389 milioni), Sony (228 milioni), Paramount (170 milioni) e Amazon MGM (131 milioni) – Disney è fuori da radar perché praticamente non ha fatto uscire niente, finora.

L’uscita di diversi blockbuster dovrebbe risollevare la situazione nel mese di maggio, ma nel frattempo è Challengers ad approfittare della situazione, un film a budget medio, vietato ai minori, diretto da un regista italiano, acclamato dalla critica e incentrato sulla relazione sentimentale tra tre tennisti. La pellicola chiude il suo primo weekend con 15 milioni di dollari, un risultato in linea con le aspettative degli analisti anche se non stellare (viene infatti visto come una cartina di tornasole dello star power di Zendaya dopo il successo di Dune).

Due parole sul budget: il film è costato 55 milioni di dollari (di cui più di 10 per il compenso di Zendaya); Amazon MGM lo acquistò assieme a Bones and All in un pacchetto unico vendendo poi i diritti internazionali alla Warner Bros. Chiaramente è un costo elevato, che probabilmente comprende i cosiddetti payout per l’uscita in esclusiva su Prime Video tra qualche mese.

All’estero Challengers ha raccolto 10 milioni di dollari in una manciata di territori, chiudendo il miglior weekend dell’anno per un film drammatico originale. Complessivamente, quindi, ha incassato 25 milioni di dollari in tutto il mondo: ora è tutto affidato al passaparola per garantire una buona tenuta nelle prossime settimane.

Al secondo posto negli USA troviamo Unsung Hero: nonostante un passaparola estremamente positivo, il film di stampo religioso della Lionsgate si è rivelato frontloaded, frenando molto tra sabato e domenica e chiudendo con 7.7 milioni di dollari anteprime incluse. Comunque è costato 6 milioni di dollari, quindi il dato è positivo.

Terza posizione per Godzilla e Kong: il nuovo impero, che mostra una tenuta molto buona e incassa altri 7.2 milioni di dollari, per un totale di 181 milioni di dollari: chiuderà la sua corsa con circa 200 milioni. In tutto il mondo ne ha già raggiunti 519.

Al quarto posto resiste bene Civil War, con 7 milioni di dollari e un totale di 56 milioni di dollari e puntando a un incasso a fine corsa tra i 70 e gli 80 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raccolto 71 milioni di dollari (ricordiamo che A24 ha prevenduto i diritti internazionali ad altri distributori).

Chiude la top-five Abigail, che si difende bene con 5.2 milioni di dollari e un totale di 18 milioni di dollari.

La classifica prosegue con film in tenitura: segnaliamo il brusco calo di The Ministry of Ungentlemanly Warfare, che ha raggiunto solo i 15 milioni di dollari.

INCASSI USA 26-28 APRILE 2024

Challengers: Weekend: $15,011,078, Totale: $15,011,078 Unsung Hero: Weekend: $7,750,000, Totale: $7,750,000 Godzilla x Kong: The New Empire: Weekend: $7,200,000, Totale: $181,680,032 Civil War: Weekend: $7,004,038, Totale: $56,194,933 Abigail: Weekend: $5,250,000, Totale: $18,787,755 The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Weekend: $3,860,000, Totale: $15,448,667 Kung Fu Panda 4: Weekend: $3,550,000, Totale: $184,999,090 Ghostbusters: Frozen Empire: Weekend: $3,250,000, Totale: $107,387,915 Dune: Part Two: Weekend: $1,985,000, Totale: $279,742,968 Boy Kills World: Weekend: $1,675,475, Totale: $1,675,475

Fonte: BOM

Classifiche consigliate