Incassi Italia: Creed III debutta in testa giovedì!

È Creed III a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì 2 marzo, incassando 551 mila euro. Il secondo film debuttò col botto a gennaio 2019 con 640 mila euro e chiuse il suo primo weekend con ben 3.7 milioni di euro, mentre il primo film incassò 429 mila euro chiudendo il suo primo weekend con 2.5 milioni di euro. Questo terzo capitolo diretto da Michael B. Jordan potrebbe chiudere il primo weekend sopra i 2 milioni e mezzo, a seconda di come si comporterà oggi e soprattutto sabato e domenica.

Seconda posizione giovedì per The Whale, che raccoglie altri 71 mila euro: si tratta di un incremento notevole rispetto a giovedì scorso. Complessivamente il film con Brendan Fraser ha raccolto 986 mila euro.

Al terzo posto scende Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con 45 mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro.

Tra le nuove uscite segnaliamo al quarto posto Demon Slayer, con 32 mila euro, e al quinto posto Mixed by Erry, con 26 mila euro. Ottava posizione per Empire of Light, con 17 mila euro.

INCASSI ITALIA 2 MARZO 2023

CREED III – € 551.331 / € 551.361 THE WHALE – € 71.511 / € 986.819 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – € 45.603 / € 5.171.370 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – TO THE SWORDSMITH VILLAGE – € 32.201 / € 32.201 MIXED BY ERRY – € 26.508 / € 26.508 TRAMITE AMICIZIA – € 26.207 / € 2.504.404 MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO (MUMMIES) – € 19.778 / € 917.470 EMPIRE OF LIGHT – € 16.958 / € 16.958 NON COSI’ VICINO (A MAN CALLED OTTO) – € 14.274 / € 1.068.939 ROMANTICHE – € 10.441 / € 343.906

Fonte: Cinetel