È ancora Dune – Parte Due a guidare la classifica italiana: il film di Denis Villeneuve giovedì ha battuto le nuove uscite incassando 119 mila euro e sfiorando il totale incassato a fine corsa dal primo film, con 7.3 milioni di euro.

Debutta quindi al secondo posto Race for Glory – Audi vs. Lancia, con 74 mila euro e la seconda miglior media della classifica. Terza posizione per La zona d’interesse, che incassa altri 61 mila euro e sale a 3.1 milioni di euro. Al quarto posto Un altro ferragosto incassa 31 mila euro e sale a un milione complessivo. Imaginary, per contro, apre al quarto posto e incassa 28 mila euro.

Tra le altre nuove uscite debutta al nono posto Force of Nature – Oltre l’inganno, con 11 mila euro.

INCASSI ITALIA 14 MARZO 2024

Dune – Parte 2: € 119.693; totale € 7.367.708 Race for Glory – Audi vs. Lancia: € 74.325; totale € 75.329 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 61.738; totale € 3.145.288 Un Altro Ferragosto: € 31.595; totale € 1.019.742 Imaginary: € 28.080; totale € 28.080 Povere Creature! (Poor Things): € 20.817; totale € 8.748.365 La Sala Professori (The Teachers’ Lounge): € 16.322; totale € 710.892 Oppenheimer: € 14.226; totale € 28.218.777 Force of Nature – Oltre l’Inganno: € 11.161; totale € 11.161 Past Lives: € 8.581; totale € 3.038.143

Fonte: Cinetel

