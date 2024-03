Continua la corsa di Dune: Parte Due al box-office italiano. Nonostante le nuove uscite, il film di Denis Villeneuve rimane in testa alla classifica giovedì 7 marzo, incassando altri 222 mila euro e portandosi a 4.8 milioni di euro: oggi supererà la soglia dei cinque milioni, e verosimilmente a fine weekend sarà sopra i sette milioni. Il primo film chiuse la sua corsa a 7.5 milioni di euro.

Seconda posizione per Neve, che a sorpresa debutta con 65 mila euro in una manciata di sale (parliamo di una trentina), ottenendo la miglior media per sala (oltre 2300 euro).

Al terzo posto La zona d’interesse incassa altri 50 mila euro salendo a 2.1 milioni di euro, mentre apre al quarto posto Un altro ferragosto, con 49 mila euro (chiaramente le aspettative per il weekend sono per un posizionamento sul podio).

INCASSI ITALIA 7 MARZO 2024

Dune – Parte 2: € 222.292; totale € 4.854.714 Neve: € 65.421; totale € 82.426 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 50.814; totale € 2.167.104 Un Altro Ferragosto: € 49.506; totale € 50.201 Bob Marley- One Love: € 26.521; totale € 2.414.989 Past Lives: € 20.852; totale € 2.780.401 La Sala Professori (The Teachers’ Lounge): € 20.761; totale € 327.097 C’è Ancora Domani: € 20.370; totale € 36.414.971 Estranei (All of Us Strangers): € 18.896; totale € 373.820 Povere Creature! (Poor Things): € 15.348; totale € 8.454.515

Fonte: Cinetel

