Continua la corsa di Dune – Parte Due al box-office italiano: ieri il film di Denis Villeneuve è rimasto in testa incassando altri 367 mila euro, tenendo molto bene sul venerdì precedente e portandosi a 5.2 milioni di euro complessivi. A questo punto dovrebbe avvicinarsi al risultato finale del primo film (7.5 milioni) già alla fine di questo weekend.

Seconda posizione per C’è ancora domani, riproposto in quasi 250 cinema in occasione dell’8 marzo: il film di Paola Cortellesi incassa 137 mila euro e sale a 36.5 milioni di euro. Subito sotto, Un altro ferragosto raccoglie 101 mila euro, salendo a 151 mila euro in due giorni: oggi e domani il film di Virzì dovrebbe recuperare terreno.

Tra le altre nuove uscite del weekend, Tatami al settimo posto incassa 29 mila euro.

INCASSI ITALIA 8 MARZO 2024

Dune – Parte 2: € 367.716; totale € 5.225.252 C’è Ancora Domani: € 137.043; totale € 36.552.014 Un Altro Ferragosto: € 101.042; totale € 151.537 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 85.965; totale € 2.253.991 Bob Marley- One Love: € 48.256; totale € 2.463.590 La Sala Professori (The Teachers’ Lounge): € 31.143; totale € 358.831 Tatami: € 29.476; totale € 31.905 Povere Creature! (Poor Things): € 29.374; totale € 8.483.947 Past Lives: € 28.343; totale € 2.808.794 Estranei (All of Us Strangers): € 23.241; totale € 397.658

Fonte: Cinetel

